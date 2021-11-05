МОЗ відкриє лікарню "Феофанію" для всіх українців
Міністерство охорони здоров’я зробить лікарню "Феофанію" доступною для усіх українців. Таким чином виконає указ президента за 2020 рік, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За словами міністра, вже з січня наступного року, до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".
"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - заявив Ляшко.