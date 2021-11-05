МОЗ відкриє лікарню "Феофанію" для всіх українців

Міністерство охорони здоров’я зробить лікарню "Феофанію" доступною для усіх українців. Таким чином виконає указ президента за 2020 рік, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, вже з січня наступного року, до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".