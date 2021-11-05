Усунення від роботи через відмову вакцинуватися: є лазівка

У четвер, 4 листопада, Мінекономіки видало важливе роз'яснення про те, кого, яким чином і чи взагалі можна звільняти, якщо співробітник не вакцинований, повідомляє UBR.

По-перше, в міністерстві вказали, що усувати від роботи тих, хто не вказав, що ніколи не прийматиме вакцину, не можна.

Як каже адвокат та старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, у роз'ясненні є лазівка, завдяки якій можна себе убезпечити від звільнення.

"Тому сьогодні обов'язково всім, хто не хоче бути відстороненим від роботи без зарплати, потрібно подати роботодавцю заяву про плани зробити вакцинацію. Коли – не важливо. Але документ вже є підставою для відмови у відстороненні" , – каже він.

Крім того, згідно з роз'ясненнями в уряді, ті, хто має одне щеплення, теж можуть не приймати вакцину.

Нагадаємо, що в міністерстві паралельно вказали, що саме роботодавець має проінформувати співробітників про обов'язкову вакцинацію, місця, де можна отримати щеплення, а також про відповідальність у разі відмови або ухилення від імунізації.

Крім того, роботодавець має всіляко сприяти проведенню вакцинації. Якщо ж працівники відмовляються отримувати щеплення, керівництво організації має задокументувати цей факт у відповідному акті.

За наявності протипоказань працівник має надати висновок лікаря. Надалі виходячи з акта формується наказ про усунення з роботи без збереження зарплати. При цьому наявність одного щеплення не вважається ухиленням від вакцинації.