Ляшко пропонує запровадити "ковідну амністію"

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість запровадження так званої "ковідної амністії" — покупцю підробленого сертифіката дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як пояснив очільник МОЗ, якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому його внесли у систему охорони здоров'я як вакцинованого, то зараз він втрачає можливість отримати справжнє щеплення проти COVID-19.