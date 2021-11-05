У президента Чехії діагностували цироз печінки

Президент Чехії Мілош Земан страждає на хронічне захворювання, у нього діагностовано цироз печінки і в шлунок введено живильний зонд для годування, повідомляє Делфи.

"Це захворювання відрізняється тим, що може багато років розвиватись без ознак або з мінімальними ознаками", - розповів член медконсиліуму зі спостереження за здоров'ям президента хірург Павло Пафко.

За словами лікаря, терміни знаходження зонда в організмі Земана залежать від того, наскільки президент дотримуватиметься режиму харчування, який прописали йому лікарі. Пафко додав, що говорити про терміни виписки чеського президента з Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі, де він проходить лікування, поки що рано, оскільки це може зайняти до чотирьох тижнів.

Земан потрапив до лікарні 10 жовтня. Причиною госпіталізації глави держави були ускладнення, які супроводжувалися його хронічним захворюванням. Його госпіталізовано після того, як було проведено парламентські вибори.