Начальник Генштабу ЗСУ: нарощування сил РФ немає, ситуація контрольована

Голова Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала заявив, що концентрації та нарощування військової техніки на окупованих територіях Донбасу немає. Українська армія продовжує контролювати ситуацію на лінії розмежування, повідомляє Обозреватель.

Сергій Шаптала у студії. Джерело: Свобода слова Савіка Шустера

Таким чином він розвіяв побоювання ведучого та аудиторії, що от﻿римали інформацію від західної преси.

"У Росії, так само як і у нас, проходили військові навчання "Захід 2021" і переміщення техніки не може під час тренувальних боїв проводитися за одну-дві доби. Було зосереджено війська для навчань, проте після їх завершення вони повертаються на пункти своєї постійної дислокації" , – розповів Шаптала, додавши, що регулярна армія Росії не наблизилася до українських кордонів, а навпаки, відійшла углиб своїх основних позицій.

Також глава Генштабу наголосив, що у поданні ситуації на фронті не варто цілком спиратися на американські та інші західні ЗМІ. Вони самі беруть зрізи даних із різних інформаційних джерел і лише потім проводиться аналіз усього матеріалу.