Добкін через суд вимагає скасувати ухвалу про обрання Терехова

Кандидат на посаду міського голови Харкова Михайло Добкін, який раніше вже обіймав цю посаду, і його адвокати подали до Харківського окружного адміністративного суду 4 нових позови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ці позови принципово відрізняються від поданих кілька днів тому тим, що в перших йшлося лише про порушення при транспортуванні з ділянки в район, а в нових позовах, йдеться про вкрадені на користь Терехова голоси, віддані харків'янами за кандидатів, які набрали менше 10%". , - написав представник Добкіна, адвокат Анатолій Родзінський на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що позови подано у зв'язку з розбіжностями, виявленими в ході звірки підсумкових протоколів міської та районних територіальних виборчих комісій з протоколами (з мокрими печатками) підрахунку голосів на дільницях, які є у команди Добкіна. За словами Родзинського, такі розбіжності були виявлені у 4 районах. За кожним із них заявники вимагають скасувати протокол районної ТВК, а також скасувати протокол міської ТВК та її постанову про обрання Терехова міським головою Харкова. Крім того, заявники вимагають перерахувати голоси на тих ділянках району, де було виявлено розбіжність.

Раніше юристи Добкіна подали до Харківського окружного адміністративного суду позови із вимогою провести перерахунок голосів на 132 дільницях.