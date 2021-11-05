Порошенко закликав не применшувати загрозу вторгнення

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що Києву варто було провести консультації з партнерами через загрозу з боку Росії. Він зазначив, що війська РФ можуть бути перекинуті до нашої країни лише за добу, повідомляє Обозреватель.

Петро Порошенко заявив про реальну загрозу з боку РФ.

Політик також розповів, що Москва становить серйозну загрозу Києву, і її не потрібно применшувати.

"Із 2014 року (президент Росії Володимир) Путін побудував кілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-500 км. Вони можуть опинитися тут (в Україні) через добу. Побудовано нові аеродроми..." – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що неподалік кордону з Україною та на окупованих територіях нашої країни зосереджені сили агресора. Зокрема, це 8-ма ударна гвардійська армія РФ, якій підпорядковуються 1-й та 2-й армійські корпуси в ОРДЛО, зі штаб-квартирою в Новочеркаську; 20-та гвардійська армія зі штаб-квартирою у Воронежі.

Все це, наголосив п'ятий президент України, несе величезну загрозу нашій країні.

Порошенко додав, що на відомості про переміщення величезної кількості військ у Росії дуже серйозно відреагували і США, і НАТО. А українським збройним силам варто було провести з ними негайні консультації.