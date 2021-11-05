Резніков заявив, що Україна не повинна ідеалізувати "Мінськ"

На противагу Мінським угодам Україна повинна шукати нові формати та альянси. Наразі ведуться необхідні консультації з США, Францією та Німеччиною, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Давайте не ідеалізувати Мінські угоди. Вони є, вони нам дістались у спадок, вони підписувались у тих умовах, в яких підписувались, але ми маємо сьогодні шукати нові формати, нові альянси. І сьогодні Сполучені Штати дали сигнал, що вони не проти приймати участь, в тому числі у якості посередника. І представники Німеччини, і Франції теж не проти, і ведуться консультації. Я точно вам скажу, що всі необхідні консультації з моменту виходу публікацій в Politiko, The Washington Post, на всіх необхідних рівнях відбуваються" , — повідомив Резніков.

Він також відзначив, що наявність загроз з боку РФ на кордоні не новина ще з 2014 року, але останні публікації світової преси привернули увагу до війни в Україні. Крім того, міністр оборони нагадав, що після укладання нового союзу між РФ та Білоруссю загрози на кордоні України лише зросли.

Водночас Резніков запевнив, що Збройні сили України готові до відсічі та готові виконувати поставлені завдання.