Аваков: "Росія захоплює Білорусь"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що насправді військ Росії на наших кордонах значно більше, ніж офіційно вважається, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив Арсен Аваков у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Те, що говорили американські публікації. Загроза Росії нікуди не пішла. Незалежно від того, коли ми говоримо про гарнізон у Єльні, який тут з 2016 року передислокувався. Загроза Росії нікуди не пішла. Росія біля наших кордонів. Більше того, ці кордони збільшилися. Ми вже маємо майже 4 тисячі км кордонів, які контролює Російська Федерація" , – зазначив Арсен Борисович.

Політик нагадав, що зараз відбувається м'яке захоплення Кремлем нашого сусіда і це теж становить небезпеку.