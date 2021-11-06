Яке авто можна купити в Україні замість Renault Duster

Немає сенсу сперечатися з популярністю Renault Duster. Цей бюджетний кросовер завдяки стартовій ціні 360 000 грн. "крутиться" серед лідерів ринку. Але чи можна знайти альтернативу, повідомляє Обозреватель.

Розуміючи, що ідентичних цінових пропозицій від інших автовиробників у цьому сегменті просто немає, сайт все ж таки постарався знайти моделі, які можуть змагатися з Renault Duster. Майже у всіх випадках заплатити доведеться більше, проте й автомобілі виявляться багатшими.

Sandero Stepway пропонує майже те саме, що і Duster. Джерело: renault.com.ua

Говорячи про ціну, одразу варто почати з винятку. Один з небагатьох автомобілів, дешевших за Duster, – це Sandero Stepway (від 342 000 грн.). Хтось заперечить, що це лише хетчбек, що маскується під кросовер. Однак у базовому виконанні Renault с оснащений передньоприводною трансмісією і в такому разі за прохідністю порівняний з Sandero Stepway. А за простором в салоні машини зовсім практично ідентичні.

Chery Tiggo 2 – дуже доступний кросовер. Джерело: chery.ua

За необхідностю підібрати ще доступніший варіант, варто згадати Chery Tiggo 2. За цю модель просять в Україні від 286 000 грн.

Suzuki Ignis – економічний гібридний автомобіль. Джерело: suzuki.ua

Якщо зайшли до сегменту міських кросоверів, тут і залишимося. Хоча б заради ще однієї моделі – Suzuki Ignis. За 437 000 грн. він пропонує такий самий передній привід, що й базовий Duster. Але особливість у тому, що Ignis – найдешевший гібридний автомобіль в Україні. Виробник обіцяє комбіновану витрату пального на рівні 3,9 л/100 км!

Suzuki Vitara дорожчий за Duster, та популярності це не заважає. Джерело: suzuki.ua

Якщо потрібен автомобіль, який більше схожий на позашляховик, варто придивитися до Suzuki Vitara. За 477 000 грн. він помітно дорожчий за Renault Duster, але краще оснащений і виглядає симпатичніше.

Kia Stonic простакуватий і коштує дорожче за Duster. Джерело: kia.com

Майже за таку саму ціну у базовому виконанні (від 485 000 грн.) пропонується Kia Stonic. Простий, але стильний міський кросовер. Загалом ціна начебто приваблива, але на дорогах машина зустрічається рідко. Вочевидь, українці вважають за краще трохи додати і за 512 000 грн. придбати Kia Sportage. Нехай це вже модель наступного класу.

Покупці обирають Hyundai Venue за дизайн, але не за ціну. Джерело: hyundai.com.ua

У Hyundai за ціну Sportage можна придбати порівняний за розмірами з Renault Duster компактний кросовер – Venue. Купують не так часто, але всіх власників насамперед приваблює незвичайний дизайн. За все треба платити!

Nissan Juke – потенційний бестселер, хоч і просять за нього не так мало. Джерело: nissan.ua

За ті ж 512 000 грн. в Україні пропонується найновіший Nissan Juke. Наразі про рівень продажів судити зарано – модель зовсім недавно на ринку, проте знамените ім'я може допомогти кросоверу досягти комерційних успіхів. І якщо вам здається, що ми вже відірвалися надто далеко від базової ціни Renault Duster (360 000 грн.), готуйтеся до останньої пропозиції в нашій добірці.

Suzuki Jimny дорогий у порівнянні з Renault Duster, але дешевий на тлі всіх позашляховиків. Джерело: suzuki.ua

За Suzuki Jimny просять 613 000 грн. Майже як за два Renault Duster. Хіба це чесно? Важливо відзначити, що ціна вказана за повнопривідний позашляховик. Duster нерідко обирають також із чотирма ведучими колесами. У цьому випадку необхідно заплатити щонайменше 510 000 грн. Різниця вже не така велика?