Курс валют НБУ на 6 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 6 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 5 листопада не змінився і склав 26.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.

Курс євро не змінився і становив 30.28 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.46 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.69 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.58 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 листопада 2021 року.