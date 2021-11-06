Директор ЦРУ відвідав РФ через концентрацію військ біля кордонів України – CNN

Президент США Джо Байден відправив цього тижня до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоби попередити Кремль про те, що Сполучені Штати уважно стежать за нарощуванням військ біля кордонів з Україною, і спробувати зрозуміти, що спонукає Росію до таких дій, повідомляє УНІАН.

Як пише CNN, Бернс провів у Росії перемовини з високопоставленими представниками кремлівської служби безпеки, які брали безпосередню участь у воєнних діях.

Візит директора ЦРУ безпосередньо пов’язаний з підвищенням стурбованості Сполучених Штатів з усе більшою концентрацією російських військ біля кордонів з Україною.

За словами співрозмовників CNN, після двох зустрічей у Росії Бернс переговорив з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напруженість.

У четвер у Київ також був відправлений високоповажний чиновник Держдепу для підтримки цих зусиль.