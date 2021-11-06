Названо напій, який допоможе зміцнити імунітет

У холодну пору року організм людини потребує більше корисних речовин та вітамінів. Адже імунітет може ослабитись і це призведе до захворювання, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Тому, аби захистити організм, потрібно не тільки їсти вітаміни, написала дієтолог Анна Гоголєва.

Як зміцнити організм

Так, фахівець поділилась рецептом антивірусного смузі з імбиру та куркуми. Зокрема, для нього знадобиться:

Сік двох апельсинів;

Сушений імбир – 1 ч. л;

Куркума – 1 ч. л;

Чорний перець – 1/2 ч. л.

Потім потрібно змішати усі інгредієнти в однорідну масу та пити по 70 мл 3 рази в день до їжі.

Зазначається, що зберігати смузі потрібно в холодильнику.

За словами дієтолога, імбирний смузі є дуже хорошим антиоксидантом та володіє протизапальним та протигрибковими властивостями.

Окрім того, для того аби зміцнити імунітет і легше перезимувати необхідно висипатися, займатися спортом, робити зарядку, підібрати теплий та комфортний одяг та дотримуватись збалансованого харчування.