Резніков прокоментував використання "Байрактара" на Донбасі

ЗСУ мали повне право використовувати безпілотник "Байрактар" в зоні проведення ООС на Донбасі, зокрема для удару по артилерійській установці окупантів, що вели обстріли. Адже в "Мінських угодах" йдеться про заборону саме росіянам використовувати дрони над українською землею, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив новий міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Чиновник звернув увагу на важливу деталь, яку деякі партнери упускають з виду - в тексті "Мінських угод" чітко записано про заборону на використання "іноземних" безпілотних апаратів.

"Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат" , - наголосив глава Міноборони.

Також Резніков розповів про події 26 жовтня, коли армійці за допомогою прицільного удару "Байрактара" знищили гаубицю противника, з якої ті вели вогонь, в результаті чого загинув військовий ЗСУ.

"Є спеціальна служба СЦКК (Спільний центр комунікацій і контролю). Вони повідомили ОБСЄ, що відбувається порушення "Мінських угод" з боку противника й обстрілюють наші землі. Більше того, загинув наш боєць. І запросили "режим тиші". Не відпрацював цей механізм" , - каже міністр.

Чиновник зазначив, що з цієї причини, користуючись статтею 51 Статуту ООН, Україна реалізувала своє право на самозахист.