Аваков: Україні потрібен сценарій на випадок смерті Путіна

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що українській владі у питанні деокупації територій треба розглядати не тільки мирне врегулювання конфлікту, а й військовий сценарій, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Колишній глава МВС запропонував закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу, яку у 2018 році було ухвалено на рівні МВС.

"Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж не готові. А якщо він не готовий, то повинні бути готові всі інші наші служби. Військові повинні бути готові по-своєму, дипломати і переговорники – по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність" , – сказав Аваков.

Ексміністр допускає політичну кризу в Росії, до якої Україні теж треба бути готовою.