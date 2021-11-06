За добу в Україні зафіксовано 25 тисяч випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 25 063 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (26 488 позитивних тестів), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 5 057 осіб; летальних випадків - 793 (рекордне число за час епідемії); одужали - 11 817 осіб.

За останню добу в Україні здійснено 149 446 тестувань.

Як зазначається в повідомленні, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За весь час пандемії в Україні: