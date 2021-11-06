Названі симптоми COVID-19 у вакцинованих

COVID-19 у щеплених людей загалом протікає легше, ніж у тих, хто не вакцинувався від нього, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявили данські вчені - професор, головний лікар відділення інфекційних захворювань лікарні Видорве Томас Бенфілд та професор імунології Орхуського університету Руне Хартманн.

Фахівці також перерахували симптоми COVID-19, які можуть виникнути у щеплених людей. Вони пояснили, що ситуація, в якій повністю щеплені люди все ж таки заражаються, називається "проривною інфекцією".

Так, серед найчастіших симптомів COVID-19 у повністю вакцинованих зустрічаються головний біль, нежить, кашель, біль у горлі та чхання. Трохи рідше, як і раніше, зустрічаються жар і втрата нюху.

Як пояснив Хартманн, навіть у щеплених людей зустрічається різна тяжкість захворювання, яка варіюється від легкої застуди до смертельних випадків.

"Але загалом спостерігається різке зниження серйозності хвороби, а це означає, що набагато менше людей потрапляє до лікарні та вмирає" , - наголосив він.

Професор зазначив, що швидкість перебігу хвороби сильно залежить від конкретної вакцини та особливостей організму людини, а також її віку. За його словами, фахівці звернули увагу, що ефективність препаратів у пацієнтів віком від 70 років знижується через шість місяців, і якщо вони роблять ще одне щеплення, спостерігається клінічне покращення.

При цьому повністю вакциновані пацієнти при зараженні COVID-19 можуть передати інфекцію іншим, тому важливо скласти тест на наявність захворювання, зазначив Бенфілд. Він пояснив, що у людей із симптомами більше вірусу в носі та горлі, у зв'язку з чим вони більш заразні.