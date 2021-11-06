Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі
Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. З 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада", - йдеться в повідомленні Міненерго Білорусі.
Графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання, відзначили в Міненерго Білорусі.
Нагадаємо, 2 листопада Білорусь почала аварійні поставки електроенергії в Україну потужністю 500 МВт. Тоді заявлялося, що про довгострокові поставки мова не йде.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але зазначив, що для цього має бути сильно холодна зима.