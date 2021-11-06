У США ухвалили законопроект про інфраструктуру на $1 трлн

У п'ятницю, 5 листопада, у США Палата представників ухвалила двопартійний законопроєкт про інфраструктуру на суму понад $1 трлн, направивши його до кабінету президента Джо Байдена, що є вирішальним кроком на шляху реалізації великих економічних планів демократів, повідомляє Дзеркало тижня.

Сенат схвалив реконструкцію транспорту, комунальних послуг та широкосмугового зв'язку у серпні. Ухвалення закону є конкретним досягненням об'єднаного демократичного уряду, оскільки навесні він затвердив пакет допомоги від коронавірусу на суму $1,9 трлн.

Захід ухвалено 228 голосами проти 206. Тринадцять республіканців підтримали його, а шість демократів проголосували проти. Байден міг підписати рахунок протягом кількох днів.

Вашингтон роками безрезультатно намагався ухвалити великий закон про модернізацію критично важливої транспортної та комунальної інфраструктури, яка зазнала ще більшого тиску через екстремальні погодні умови. Білий дім також стверджує, що ухвалення законопроєкту може допомогти у просуванні товарів, оскільки перешкоди в ланцюжку поставок сприяють підвищенню цін для американських споживачів.

CNBC пише, що двопартійний закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця передбачає $550 млрд у нові проєкти в галузі транспорту, комунальних мереж та широкосмугового зв'язку. Пакет включає, зокрема, $110 млрд на дороги, мости та інші великі проєкти, $66 млрд на пасажирські та вантажні залізничні перевезення та $39 млрд на громадський транспорт.