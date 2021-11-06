"People" вибрав найсексуальніших чоловіків світу

У суботу, 6 листопада, у всьому світі святкують день найгарніших чоловіків. Критерій краси справа суб'єктивна, але це не зупинило видання "People" щороку обирати найсексуальніших зірок. Переможця визначають на конкурсній основі: аналогічно, як у номінації Time "Людина року", повідомляє Обозреватель.

Сайт підготував добірку красенів, які в журналі "People" за останні 10 років отримали звання "Sexiest Man Alive".

1. Кріс Еванс (2021)

Це американський актор, про якого світ дізнався завдяки ролі Капітана Америки в екранізаціях "Перший месник" і "Месники". Не менш успішні фільми, де знімався Еванс, – "Фантастична четвірка", "Королі вулиць", "Скільки у тебе?". Зірка позиціонує себе як комедійний та драматичний артист і режисер. Він активно займається благодійністю.

Кріс Еванс – актор та режисер.

2. Майкл Б. Джордан (2020)

Невеликі ролі у культових серіалах "Доктор Хаус", "Прослуховування" та "Обдури мене" навчили Майкла тонкощів акторської професії. Далі він продемонстрував свій талант у фільмах "Станція Фрутвейл" та "Крід: Спадок Роккі Бальбоа". Окрім основної діяльності чоловік не так давно почав займатися продюсуванням кінострічок.

Майкл Б. Джордан – актор та продюсер.

3. Дуейн Джонсон (2016)

Дуейн, він же "Скала", – актор, реслер і талановитий вокаліст.

За роль у фільмі "Мумія повертається" Джонсон отримав гонорар у розмірі $ 5,5 млн – цей факт занесено до Книги рекордів Гіннеса.

Сьогодні актор – один із найбільш високооплачуваних артистів свого жанру. І це не дивно, адже кожен фільм, де знімається зірка, злітає в рейтингах і високо оцінюється кінокритиками: "Форсаж", "Джуманджі: Новий рівень", "Геракл" тощо.

Дуейн Джонсон – актор та реслер.

4. Девід Бекхем (2015)

Це британський футболіст, який виступав за національну збірну та клуби "Манчестер Юнайтед" і "Реал Мадрид". У 2013 році він, за версією Forbes, став одним із високооплачуваних спортсменів. Наразі Девід Бекхем – один із власників футбольного клубу "Інтер Маямі".

Девід Бекхем – британський ексфутболіст.

5. Кріс Хемсворт (2014)

Найвідоміша роль австралійського актора – Тор в екранізаціях Marvel. Та не менш вражаючі фільми, де знявся Кріс, – "Доктор Стрендж", "Мисливці за привидами" і "Кібер". Окрім акторської діяльності, зірка займається моделінгом. Він став офіційним "обличчям" аромату Boss Bottled.

Кріс Хемсворт – актор та модель.

6. Адам Левін (2013)

Американський музикант і актор є фронтменом гурту "Maroon 5". Артист із самого початку кар'єри й до сьогодні не припиняє дивувати шанувальників яскравими хітами. І якщо його видовищні кліпи бачили мільйони глядачів, то мало хто знає про акторську діяльність артиста. Адам знявся у фільмах "Студія 30", "Американська історія жахів" і "Хоч раз у житті".

Адам Левін – лідер гурту "Maroon 5" та актор.

7. Ченінг Татум (2012)

Це американський актор і продюсер, який здобув світову славу після ролі у фільмах "Побічний ефект", "Клятва" і "Крок уперед". Ченінг не отримував акторської освіти, але для участі у картині "Дорогий Джон" узяв декілька уроків майстерності.

Цікаво те, що саме завдяки головній ролі у кінострічці "Супер Майк" (про стриптизерів) Татум отримав звання найсексуальнішого чоловіка року.

Ченінг Татум – актор.

8. Раян Рейнольдс (2010)

Раян – актор, продюсер та сценарист. За свій талант він має на голлівудській Алеї Слави іменну зірку. Серед найуспішніших фільмів – "Дедпул", "Охоронець дружини кілера", "Люди Ікс: Початок. Росомаха" та "Шестеро поза законом". Рейнольдс активно займається благодійністю: він жертвує кошти у Центр захисту прав дітей-іммігрантів.

Раян Рейнольдс – актор, продюсер та сценарист.

9. Г'ю Джекман (2008)

Саме цей актор зіграв Росомаху в серії культових фільмів "Люди Ікс". Крім того, його можна побачити у не менш яскравих кінокартинах "Ніч у музеї: Секрет гробниці", "Як не стати президентом" та "Дурне виховання". Г’ю чудово співає, танцює, а також грає на фортепіано, гітарі й скрипці. Додатково захоплюється віндсерфінгом та грою в гольф.

Г'ю Джекман – актор.

10. Метт Деймон (2007)

Метт – американський актор, продюсер та сценарист. За свої сценарії отримав нагороду "Оскар" та "Золотий глобус". Крім того, у нього є 5 "Оскарів" за талановито зіграні ролі. Серед найкращих фільмів із Деймоном – "Врятувати рядового Раяна", "Марсіянин", "Форд проти Феррарі" та "Розумник Вілл Гантінґ".