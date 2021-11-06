Прогноз курсу валют на тиждень

Минулого тижня лише жорстке втручання Національного банку шляхом масштабних інтервенцій щодо купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку утримало безготівковий долар від обвалу.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 1 листопада на позначці 26,23/26,33 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). З понеділка по середу зразковий баланс між попитом та пропозицією утримував курс долара від зниження. У четвер 4 листопада, наступного дня після новини про те, що державна компанія «Укренерго» розмістила на лондонській фондовій біржі євробонди на суму 825 млн доларів, котирування різко пішли вниз. Виникло припущення, що «Укренерго» відразу виставила на продаж частину отриманої валюти, і це спричинило обвал долара. У п'ятницю 5 листопада падіння продовжилося.

Як стало відомо порталу «Курс України», у деяких експортерів не витримали нерви, і вони приєдналися до продавців. Річ у тім, що в період з 15 по 19 листопада вони мають сплатити податок на прибуток за 3 квартал; суми очікуються досить великі, і щодо платежів необхідно спочатку продати частину наявної валюти. Побоювання, що курс впаде нижче за позначку 26 гривень, і змусили експортерів почати продажі раніше. Внаслідок котирування безготівкового долара в п'ятницю встановили новий річний мінімум, опустившись до 26,09 гривень на купівлі, а Національному банку довелося жорстко утримувати рівень 26,10 гривень, скуповуючи всі надлишки валюти. Всього за тиждень регулятор поповнив свої золотовалютні резерви на 314,5 млн доларів, не продавши за цей час ні цента.

Закрили тиждень на позначці 26,10/26,11 гривень – на 16 копійок на купівлі та на 21 копійку на продажу нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара минулого тижня знизився приблизно на 20 копійок. Зранку в понеділок 1 листопада в обмінниках Києва долар продавали по 26,35-26,37 гривень. Вдень п'ятниці 5 листопада столичні обмінники були готові віддавати долар 26,16-26,17 гривень, а місцями – навіть 26,15 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня спочатку виріс до позначки 1,1615 долара, частково скоригувавши своє падіння тижнем раніше, а потім кинувся вниз і в п'ятницю 5 листопада встановив новий річний мінімум до долара на рівні 1,1512. Падіння євро в четвер і п'ятницю було викликане результатами засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, що відбулося в середу ввечері, на якому було ухвалено рішення розпочати згортання програми стимулювання американської економіки. У другій половині дня п'ятниці після публікації даних із зайнятості в США євро відвоював у долара 60 пунктів. Закрили тиждень на рівні 1,1566 – на 14 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Готівковий євро в Україні протягом тижня подешевшав на 33 копійки. Вранці понеділка 1 листопада євро продавали за 30,45-30,48 гривень. До вечора п’ятниці 5 листопада його ціна опустилася до 30,12-30,15 гривень, відреагувавши на різке падіння на FOREX.

Російський рубль з понеділка по середу падав до долара і опустився до позначки 72,20 долара, але до кінця тижня відновив частину втрат і повернувся до рівня 71 рубль за долар. Закрили тиждень на позначці 71,221 рубль за долар – на 40 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці у понеділок продавали по 3,70-3,74 гривні за 10 рублів, а до кінця тижня він подешевшав до 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня практично не буде факторів, здатних викликати зростання курсу долара: нерезиденти вже перестали конвертувати отримані дивіденди, різкого відтоку іноземних інвесторів із цінних паперів не спостерігається, та й покупки з боку імпортерів залишаються на колишньому рівні.

А ось приводів чекати на подальше зміцнення гривні вистачає. По-перше, в експортерів уже закінчується гривня від виплат компенсації ПДВ, по-друге, їм треба готуватися до сплати податку на прибуток за третій квартал. Та й продаж валюти компанією «Укренерго» не можна виключати. Тому є всі передумови побачити зниження безготівкового долара до психологічного рівня 26 гривень і навіть тест цього рівня вже починаючи з понеділка-вівторка. Як завжди, останнє слово залишиться за Національним банком: на якому рівні він вирішить зупинити падіння долара. Готівковий долар наступного тижня торгуватиметься в діапазоні 26,00-26,35 гривень.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує розвинути висхідну корекцію і трохи вирости до долара. Діапазон коливань євро залишаємо тим самим: 1,1460-1,1730 доларів за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 29,80 до 30,50 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня спробує знову повернутися до рівня 70 рублів за долар. Коридор наступного тижня – 70-72 рублі за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів.