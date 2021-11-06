Республіканці закликали Байдена збільшити військову допомогу Україні

Двоє членів Палати представників США від Республіканської партії Майк Роджерс і Майк Тернер закликають президента Джо Байдена збільшити військову допомогу для України. Вони надіслали відповідний лист американському главі, повідомляє Новое время.

Республіканці також наполягають на необхідності "розгорнути військову присутність США у Чорному морі", щоб запобігти загрозі вторгнення Росії.

"У зв’язку з нещодавнім зосередженням російських військ на кордоні з Україною ми наполегливо закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних та швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідки та зброї" , — заявили політики.

У виданні зауважують, що Роджерс і Тернер є високопоставленими членами Комітету.

Члени Палати представників закликали Байдена "негайно розглянути питання про відповідну військову присутність та позиції США в регіоні".

Вони додали, що РФ активізувала свою агресивну поведінку, критикуючи амбіції України щодо вступу до НАТО.

Роджерс і Тернер вказали, що відтоді, як минулого літа адміністрація Байдена виділила Україні 60 млн доларів, військова активність Росії зросла.