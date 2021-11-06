Ломаченка включили до топ-10 найкращих боксерів XXI століття

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко включений в список десяти найкращих боксерів XXI століття, повідомляє УНІАН.

Рейтинг склав портал talkSPORT. Ломаченко розташувався в ньому на восьмій позиції.

"З вражаючим аматорським рекордом (396-1) Лома зумів досягти неймовірно багато всього в 17 професійних боях в трьох різних вагових категоріях. Він переміг Гері Рассела в третьому бою в профі, а пізніше змусив чотирьох супротивників поспіль відмовитися від продовження бою, тому що вони просто не могли впоратися з його рухами в стилі Матриці та ударами, що летять з усіх боків. Унікальний ринг-майстер, який був би ще вище в цьому списку, якби вирішив раніше стати професіоналом" , - зазначили автори рейтингу.

Інші українці (брати Володимир і Віталій Клички, а також Олександр Усик) до топ-10 рейтингу не потрапили, проте опинилися в списку боксерів, гідних згадки. Крім трьох українців, до нього також потрапили Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд і Серхіо Мартінес.

Топ-10 боксерів XXI століття за версією talkSPORT

10. Андре Ворд (36-0, 16 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)

7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

5. Хуан Мануель Маркес (56-1-7, 40 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

3. Бернард Хопкінс (55-2-8, 32 КО)

2. Менні Пакьяо (62-2-8, 38 КО)

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

Василь Ломаченко: кар'єра в профі