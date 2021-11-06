Як автосалони та СТО працюють у "червоній" зоні

З цього тижня столиця перейшла до “червоної” зони. Сайт з'ясував, як карантинні обмеження позначаться на роботі автосалонів та СТО. Про що слід знати клієнтам і чи можливе дистанційне обслуговування, повідомляє Autoconsulting.

Нинішній перехід на жорсткі карантинні обмеження не став несподіванкою через кілька причин. По-перше, про нього чимало говорили заздалегідь, і таким чином дали можливість підготуватися. По-друге, багато хто встиг вакцинуватися. Але найголовніше, що імпортери та дилери вже мають досвід роботи в умовах карантинних обмежень різної жорсткості. А це означає, що всі необхідні заходи безпеки відпрацьовані до дрібниць. І ті, які добре себе зарекомендували, використовуються й у нинішньому “карантинному сезоні”.

Як повідомили у прес-службі компанії "АВТ Баварія Україна" (автомобілі BMW, Mini, Rolls-Royce, Aston Martin), при вході в шоуруми клієнт/гість зобов'язані надати один із перерахованих документів. Це, зокрема, covid-сертифікат, або - негативний тест ПЛР (зданий не пізніше 72 години тому), або - експрес-тест на covid (зданий не пізніше 48 годин). Крім того, вхід та перебування на території дилерських центрів відбувається у масках. Якщо відвідувач не має маски, йому її надають. Крім того, у всіх клієнтських зонах встановлені дезінфектори. Біля каси на підлозі розміщені позначки дистанції в 1,5 м. Цю дистанцію при спілкуванні з клієнтами дотримуються і співробітники компанії. Вони – вакциновані. Також, для всіх автомобілів використовуються захисні чохли для підлоги, сидінь та керма. А салон автомобілів клієнтів – дезінфікується.

Як повідомили у прес-службі компанії "Єврокар" (автомобілі Skoda), схема роботи дилерських підприємств ŠKODA в умовах карантинних обмежень була відпрацьована протягом останнього року і відмінно себе зарекомендувала. У “червоній” зоні автосалони та станції технічного обслуговування ŠKODA працюють з дотриманням режиму карантинних обмежень, встановлених законодавством та місцевою владою. А також – відповідно до рекомендацій ŠKODA.

У дилерів компанії “Єврокар” станції техобслуговування у “червоних” зонах працюють у штатному режимі з дотриманням усіх карантинних умов та рекомендацій автовиробника. У тому числі – з контролем здоров'я співробітників, дезінфекцією, масковим режимом та дистанціюванням.

У прес-службі компанії "Нісан Мотор Україна" повідомили, що всі операції з продажу та сервісного обслуговування автомобілів Nissan в офіційній дилерській мережі марки відбуваються відповідно до вимог законодавства України та рекомендацій МОЗ. У дилерських центрах тут перевіряються сертифікати та результати тестів. А стерильність забезпечується тотальним масковим режимом, наявністю дезінфекторів для рук та додатковою санітарною обробкою приміщень. Маски для клієнтів доступні та надаються за запитом.

У компанії “Порше Україна” (Audi, Cupra, Volkswagen, SEAT), у рамках піклування про безпеку клієнтів, при вході в дилерські підприємства заміряється температура, приміщення укомплектовані масками та антисептиками. Під час роботи з автомобілем використовуються одноразові захисні чохли на кермо та сидіння. У персоналу дилерських підприємств встановлені захисні екрани на столах для мінімізації прямого контакту з клієнтами, весь персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, пряме приймання автомобіля проводитиметься з виконанням вимог щодо дотримання дистанції. Або огляд автомобіля відбувається за допомогою фото/відео фіксації.

Як повідомили у прес-службі компанії “Рено Україна”, в автосалонах та на СТО дилерських центрів компанії у відвідувачів перевіряють COVID-сертифікати. Стерильність тут забезпечують, виконуючи весь комплекс необхідних заходів, схвалений МОЗ щодо запобігання зараженню. Зокрема, – використовуються антисептичні засоби для регулярного прибирання, є маски (як на співробітниках, так і для відвідувачів), антисептики, дотримується соціальна дистанція і т.д.

Дистанційне обслуговування

Як дистанційно навчають у школах, багато хто знає. В автосалонах та на СТО дилерських центрів також існує дистанційне обслуговування.

У дилерів компанії “Єврокар” крім звичного телефонного зв'язку, пошти та форм онлайн-замовлень, клієнтам доступні консультації практично будь-яким зручним способом: по відеозв'язку, через месенджери та соцмережі. Онлайн можна скористатися конфігуратором та переглянути актуальний склад. На сайті дистриб'ютора також працює віртуальний чат-бот Лаура.

За інформацією прес-служби компанії “Єврокар”, Автосалони дистанційно консультують клієнтів щодо вибору автомобіля та після оплати, на підставі договору купівлі-продажу, організують його видачу. У дилерських центрах, розташованих у "червоних" зонах, клієнт зручним способом отримує консультацію і вибирає автомобіль, що сподобався, з наявних на складі, або оформляє заявку на виробництво. Після оплати рахунку-фактури менеджер автосалону погоджує дату та місце видачі автомобіля.

Відвідувачі до ремзону не допускаються до зняття карантинних обмежень. Автомобілі на сервіс приймаються із турботою про клієнтів та їх здоров'я, з дотриманням усіх заходів протидії розповсюдженню вірусу. Регулярно проводиться дезінфекція приміщень та робочих поверхонь, а також автомобіля після приймання та перед видачею клієнту. Запис на сервісне обслуговування доступний телефоном, через сайт skoda-auto.ua, а також - на сайтах дилерів.

У компанії "АВТ Баварія Україна" працює дистанційне обслуговування з консультування клієнтів та допомоги з підбору авто. А про те, як тут відбувається сервіс безконтактної передачі автомобіля на СТО, сайт уже не лише розповідав, а й показував

У прес-службі компанії “Рено Україна” повідомили, що їхні дилери готові допомогти клієнту дистанційною консультацією (у тому числі і щодо підбору авто) зручними для нього каналами комунікації.

Працює та сервіс безконтактної передачі автомобіля на СТО. Він є, наприклад, на Віннер Оболонь.

Використовується дистанційне обслуговування у дилерських центрах “Ніссан Мотор Україна”. Зокрема, на сайті https://www.nissan.ua можна подивитися автомобілі в наявності, там же сформувати для себе автомобіль у бажаній комплектації та з додатковими опціями. Дізнатись контакти найближчого дилерського центру. По телефону або через месенджери отримати всю необхідну інформацію від спеціалістів дилерського центру, пройти віддалений тест-драйв на запит.

Оплата автомобіля також може відбуватися віддалено через мобільні додатки, i-box і т.д. Також, на запит клієнта деякими дилерськими центрами проводиться адресна доставка автомобіля клієнту додому.

У прес-службі компанії “Порше Україна” повідомили, що зараз у деяких із їхніх дилерів можливе замовлення послуги привезти/відвезти автомобіль на сервіс. А також – здавання автомобіля на СТО без фізичного контакту з персоналом. Як це працює? Клієнт замовляє послугу привезти/відвезти автомобіль на сервіс, погоджує терміни та надає адресу. Під час обслуговування та в разі потреби провести додаткові роботи з клієнтом підтримується зв'язок. Процес оформлення рахунку виконується онлайн режимі. Після обслуговування автомобіль повертають у узгоджений час та за вказаною адресою безпосередньо клієнту.

Також існує можливість самостійно здати автомобіль на СТО, не перетинаючи персоналу. У цьому випадку клієнт залишає ключі та реєстраційні документи у спеціальному осередку біля дилерського центру, а автомобіль – на парковці.