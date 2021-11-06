Топ-6 країн світу з ідеальними погодними умовами

Будь-кому, хто хоче вирушити за кордон, найкраще відвідати країну з ідеальними (для нього самого) погодними умовами. Незважаючи на те, що в усьому світі є напрочуд цікаві місця, погода буває дуже непередбачуваною, повідомляє WomanEL.

Сайт хоче вам допомогти та підготував список місць з майже ідеальними погодними умовами.

Квазулу-Натал, Південна Африка

На околиці Африки, покритої тропічною рослинністю з кілометрами пляжів преміум-класу, знаходиться прибережний Квазулу-Натал – мрія шанувальників сонця. Взимку тут найкращі умови для серфінгу з мінімальною кількістю опадів, а океан досить теплий, щоб у ньому можна було купатися.

Канарські острови, Іспанія

На Канарських островах м'яке літо, яке часом може досягати 30 градусів за Цельсієм. А зима ніколи не буває надто холодною, досягаючи близько 10 градусів за Цельсієм у найнижчій точці вночі. Крім дивовижного клімату, самі острови чудові в будь-яку пору року.

Лоха, Еквадор

В Еквадорі, розташованому за кілька градусів на південь від екватора, цілий рік панує чудова погода. Завдяки своєму центральному розташуванню на земній кулі, сонце встає і сідає тут практично в один і той же час щодня.

Кіпр, Середземномор'я

Незважаючи на те, що взимку в горах може бути сніг, ви зможете насолоджуватися довгими та теплими днями на пляжі. Весна, літо та осінь – найкращий час для відвідування Кіпру.

Острови Таїланду

У Таїланді також буває сезон дощів, але погода завжди тепла, незалежно від пори року.

Малага, Іспанія

Малага – одна із скарбниць Середземномор'я. Тут дуже тепла зима та дуже спекотне літо. Якщо ви хочете провести відпустку в чарівному місті, яке багате на прекрасні ресторани, розваги на свіжому повітрі і безліччю піщаних пляжів, то ви знайдете це в Малазі.