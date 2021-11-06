Зеленський вшанував пам'ять загиблих у битві за Київ

Президент України Володимир Зеленський у день 78-ї річниці визволення Києва від нацистських окупантів поклав квіти у залі пам'яті Пам'ятника музею визволення Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фото: Офіс президента

"Звільнення Києва – це історія безмежної байдужості та жорстокості "великих" керівників та безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів" , – зазначив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Він нагадав, що за офіційними даними, втрати у битві за Дніпро становлять 417 тисяч загиблих. У боях за Київ упало до 240 тисяч солдатів та офіцерів. Але, згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

Фото: Офіс президента

"Навіть не одягнені у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів" , - наголосив Зеленський. .

"Вічна пам'ять та слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників" , - додав він.

Фото: Офіс президента

Глава держави також поспілкувався із ветеранами бойових дій на сході України та доручив голові Київської обласної державної адміністрації Василю Володіну активізувати створення на території музею-заповідника Центру національно-патріотичного виховання.