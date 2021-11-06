Відома бразильська співачка загинула в авіакатастрофі

Одна із найпопулярніших бразильських співачок Марілія Мендонса розбилася на приватному літаку. Жахлива авіакатастрофа сталася у п'ятницю, 5 листопада. Разом із зіркою загинули четверо людей, серед яких її дядько, повідомляє 24 Канал.

У той день Марілія Мендонса мала б виступити на концерті в місті Каратінга в штаті Мінас-Жерайс. Жахлива авіакатастрофа сталася за 12 кілометрів від місця призначення.

Її приватний літак розбився біля водоспаду у гірській місцевості. Наразі причини аварії встановлюються.

За кілька годин до авіакатастрофи 26-річна співачка опублікувала в інстаграмі відео, на якому показала, як сідає на той самий приватний літак. Комедійний ролик мав би розсмішити фоловерів Марилії Мендонси, а натомість зібрав сотні тисяч скорботних коментарів:

"Яка трагедія. Нехай Господь буде поруч із сім'єю, друзями та шанувальниками цієї сумної хвилини";

"Я не вірю. На мить подумав, що з ними все гаразд, що Бог прийме кожного до свого вічного дому";

"Я не вірю";

"Боже, як це боляче";

"У молитвах за всіх вас".

Зазначимо , в авіакатастрофі з Марилією Мендонса загинули четверо людей - її дядько, продюсер і двоє членів знімальної групи.

Що відомо про Марілію Мендонс