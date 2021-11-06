Росія та Білорусь готують єдину символіку Союзної держави

Росія і Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев.

"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ" , - сказав він.

У той же час, розмови про створення єдиної валюти Союзної держави на сьогоднішній день немає.

"Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає" , - сказав він.

Нагадаємо, договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999 року президентом РФ Борисом Єльциним і Олександром Лукашенком, який тоді займав пост президента Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко у 4 листопада на засіданні Вищої Держради затвердили 28 союзних програм, які визначають подальшу інтеграцію Москви і Мінська.