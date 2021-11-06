У МЗС РФ підтвердили обговорення України під час візиту директора ЦРУ

Тема України обговорювалася під час нещодавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса, повідомляє "Интерфакс".

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Він уточнив, що ця тема постійно звучить у ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок. За словами Рябкова, особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Коментуючи заяви голови Об'єднаного комітету начальника штабів ЗС США Марка Міллі про те, що США не вважають агресивними дії російських військових поблизу кордонів з Україною, Рябков сказав:

"Я не знаю, наскільки тональність змінюється. Можливо, це залежить від того, хто саме дає коментарі, стилістика може бути різна, зміст той самий. Я б це не сприймав у плані якогось сигналу нам".

Раніше повідомлялося, що візит директора ЦРУ в Москву був пов'язаний з нарощуванням військ біля кордонів з Україною, і спробою зрозуміти, що рухає діями Москви. Ініціатором візиту, за даними CNN, був президент США Джо Байден.