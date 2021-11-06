Споживачів газу переведуть на нові лічильники

Перехід українців на новий облік стане для них надто затратною процедурою, оскільки їм доведеться встановлювати нові лічильники, які є дуже недешевими, повідомляє UBR.

Днями Верховна Рада остаточно схвалила законопроект (№ 2553 ), який поступово набуде чинності з 1 травня 2022 року до 1 травня 2023-го. Згідно з документом, деяким українцям вважатимуть спожитий газ у платіжках не в кубометрах, а в одиницях енергії (кВт·год).

Як зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, насправді ця ініціатива є прогресивною. Щоправда, залишається одна проблема – перехід споживачів на новий облік стане для них надто затратною процедурою, оскільки їм доведеться встановлювати нові лічильники.

"На такий перехід у споживачів підуть великі суми. У державі навіть не всіх перевели на облік взагалі. У нас таких близько 15% домогосподарств. Їм розрахунок іде за формулою. Але за фактом рішення Ради – крок уперед" , – наголосив Попенко.

В останню чергу (після компаній) до програми можуть підключитися побутові споживачі, які використовують газ для приготування їжі.

"Таких у нас - мільйони. Але їм така процедура вкрай невигідна. Вони платять щомісяця в середньому по 50-60 грн. І встановлення спеціального лічильника за 20 тис. грн окупиться через десятки років" , - додав він.

Нагадаємо, побутові споживачі почали частіше скаржитися на якість газу у своїх будинках. Нарікають, що через низьку калорійність блакитного палива приготування їжі на плиті займає більше часу. Більше того, газ при згорянні нібито набуває специфічного запаху.