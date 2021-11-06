Обов'язковий техогляд із 2022 року: які авто не пройдуть

У 2022 році на українських водіїв чекає чергове нововведення – обов'язковий техогляд легкових автомобілів. Відповідний законопроект уже підготовлено. І, схоже, далеко не всі автомобілі зможуть пройти обов'язковий технічний огляд, повідомляє Today.ua.

Якщо судити із законопроекту, то техогляд не зможуть пройти автомобілі, які побували у серйозній ДТП. Враховуючи, що в Україні щороку відбуваються десятки тисяч дорожніх аварій, кількість автомобілів з сильними пошкодженнями дуже велика. Експерти під час техогляду виявлятимуть та аналізуватимуть усі пошкодження.

Не зможуть пройти техогляд через невідповідність екологічним нормам автомобілі віком від 15 років. Українці зараз на вторинному ринку найчастіше купують автомобілі віком до 5 років, але є значна частина покупців машин віком 5-10 років. Українськими дорогами їздить багато автомобілів старше 15 років.

Крім того, техогляд не пройдуть машини із зміненою конструкцією. Будуть також проблеми у багатьох автомобілів з іноземною реєстрацією та тих, які вже отримали українську прописку.

Законопроект пропонує запровадити перевірки технічного стану автомобілів на стаціонарних пунктах та прямо на дорозі. Придорожні перевірки становитимуть не менше ніж 5% від загальної кількості зареєстрованих в Україні машин.

Автомобілі повинні перевіряти через 4 роки після реєстрації, а потім кожні 2 роки. Техогляд зобов'язані проходити нові власники машин протягом 10 днів після перереєстрації на своє ім'я, після ДТП (якщо були пошкоджені елементи, що впливають на безпеку).

Якщо автомобіль зупинять без техогляду або з простроченим техоглядом, водія оштрафують на 1700 гривень. Повторне порушення - позбавлення прав водія.