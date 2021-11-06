Під Одесою напали на депутата: чоловікові роздробили колінні суглоби

У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з ОТГ у Херсонській області та його дружину, повідомляє Думська.

Напад на депутата з Херсонщини, скоєний під Одесою, розслідує поліція.

За даними видання, постраждав депутат Мирненської ОТГ, великий аграрій.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції, чоловіка госпіталізовано у важкому стані, за його життя борються лікарі.

Інцидент стався увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі.

Невідомі зупинили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напавши на нього та дружину, яка була за кермом. Джерело у правоохоронних органах повідомило нашого кореспондента, що чоловікові роздробили колінні суглоби.

Відкрито кримінальне провадження у с. 1 ст. 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження). Встановлюються особи, які причетні до злочину.