Під Одесою напали на депутата: чоловікові роздробили колінні суглоби
У передмісті Одеси невідомі напали на депутата однієї з ОТГ у Херсонській області та його дружину, повідомляє Думська.
Напад на депутата з Херсонщини, скоєний під Одесою, розслідує поліція.
За даними видання, постраждав депутат Мирненської ОТГ, великий аграрій.
Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції, чоловіка госпіталізовано у важкому стані, за його життя борються лікарі.
Інцидент стався увечері 5 листопада у районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі.
Невідомі зупинили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напавши на нього та дружину, яка була за кермом. Джерело у правоохоронних органах повідомило нашого кореспондента, що чоловікові роздробили колінні суглоби.
Відкрито кримінальне провадження у с. 1 ст. 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження). Встановлюються особи, які причетні до злочину.