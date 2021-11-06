Пасажирський електричний літак злетить у 2026 році

Wright Electric анонсувала свій новий проект - літак Wright Spirit на 100 місць. Він буде побудований на базі моделі BAe 146 та обладнаний електричною силовою установкою. Модель може бути готова до роботи у 2026 році, повідомляє 3Dnews.

«Побудувавши найбільшу у світі силову установку для аерокосмічної галузі, ми можемо зробити найбільшу у світі модернізацію для забезпечення нульових викидів, безпосередньо обслуговуючи найзавантаженіші у світі маршрути», — заявив глава компанії Wright Electric Джефф Енглер (Jeff Engler) .

Літак Wright Spirit забезпечить годинні перельоти, перевозячи до 100 пасажирів на популярних маршрутах, наприклад, з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско.

Заміна вуглеводневої установки BAe 146 повністю електричну альтернативу займе якийсь час. Після низки наземних тестів компанія планує розпочати льотні випробування літака з одним електродвигуном до 2023 року. 2024 року їх стане два, а 2026 року літак на повністю електричній тязі підніметься в небо. Навіть за відсутності далекомагістральних рейсів така модель, на думку глави компанії, може «суттєво вплинути на глобальні викиди».

Якщо виробнику вдасться досягти своєї мети до 2026 року, Wright Spirit має всі шанси стати флагманом авіаційної галузі у переході на технології з нульовим вуглецевим викидом. Галузь загалом взяла на себе зобов'язання здійснити такий перехід до 2050 року, а компанія Wright, наголосив пан Енглер, готова буде розпочати вже у 2026 році.