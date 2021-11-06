Windows 10 (21H1) стала доступна всім користувачам

З виходом Windows 11 вся увага користувачів прикута саме до цієї операційної системи. Однак Microsoft не забула і про Windows 10, оскільки програмна платформа збереже актуальність до жовтня 2025 року, повідомляє 3Dnews.

Цього тижня було оголошено про те, що оновлення Windows 10 (21H1) досягло фінальної стадії поширення і тепер доступне всім користувачам.

Microsoft випустила перше функціональне оновлення цього року Windows 10 (21H1) або Windows 10 May 2021 Update в травні. Розповсюдження пакету здійснювалося поетапно, тому до того моменту, поки він став доступним усім охочим, пройшло кілька місяців. Цікаво, що цього місяця очікується вихід оновлення Windows 10 November 2021 Update або Windows 10 (21H2), яке формально вважається функціональним, але насправді переважно складається із загальних виправлень та покращень, спрямованих на підвищення стабільності роботи ОС.

«Windows 10 версії 21H1 призначена для широкого розгортання. Як завжди, ми рекомендуємо якнайшвидше оновити свої пристрої до останньої версії Windows 10, щоб ви могли скористатися перевагами новітніх функцій та розширеного захисту від загроз безпеки», - йдеться в повідомленні Microsoft .

Оскільки підтримка Windows 10 триватиме до жовтня 2025 року, користувачам не потрібно поспішати з переходом до Windows 11.