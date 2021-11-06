Понад 90 людей загинули внаслідок вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне

Щонайменше 92 людини загинули внаслідок вибуху, що стався під час зіткнення бензовоза та вантажівки у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив віцепрезидент країни Мухаммед Джалло.

Крім того, до лікарень госпіталізовано ще 88 осіб, які дістали поранень і травм.

Раніше повідомлялося, що вибух стався в одному із районів столиці Сьєрра-Леоне. Влада не виключила, що кількість жертв може досягти 100 осіб.