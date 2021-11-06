Кабмін скасував результати конкурсу на голову Податкової служби

Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду Голови Державної податкової служби України, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на управління забезпечення діяльності Комісії питань вищого корпусу державної служби.

27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали. А 3 листопада це рішення було скасовано.

Нагадаємо, 3 листопада, правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби. Слідчі дії проводяться у кримінальній справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.