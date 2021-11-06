Помер колишній народний депутат Крючков

Колишній народний депутат від Комуністичної партії України Георгій Крючков помер у четвер, 4 листопада, у віці 92 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні 4 листопада пішла з життя світла, високопорядна людина Георгій Корнійович Крючков - впливовий політичний діяч сучасної України" , - написала в соцмережі Facebook екснардеп Ірина Спіріна.

Своєю чергою, пресслужба народного депутата фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестора Шуфрича заявила, що прощання з Крючковим відбулося у суботу, 6 листопада.

Георгій Крючков входив до складу Компартії з 1956 року, тричі ставав депутатом Верховної Ради УРСР. У 1998 та 2002 роках обирався народним депутатом Верховної Ради України за списками КПУ. Двічі ставав головою Комітету з питань національної безпеки та оборони – у 1998 – 2000 роках та у 2002 – 2006 роках.