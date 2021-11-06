Суд над Саакашвілі можуть провести у в'язниці

Призначене на 10 листопада судове засідання з однієї зі справ експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, швидше за все, відбудеться у в’язниці №12, де перебуває політик, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив голова Міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе в інтерв’ю телеканалу "Руставі 2".

"Наша рекомендація така, щоб судовий процес був проведений у 12-й пенітенціарній установі… Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув’язненого з 12-ї пенітенціарної установи" , – сказав Брегадзе.

У Мін’юсті пояснюють це рішення можливими загрозами безпеці та необхідністю захисту ув’язненого експрезидента.

"Якщо матиме місце певна провокація, хто потім відповість за це і яку кількість сил має застосувати держава? Не можна, щоб усі ресурси були спрямовані на захист однієї людини та запобігання цим постійним провокаціям" , – заявив міністр.

Саакашвілі продовжує голодування 38-й у в’язниці на знак протесту, оскільки вважає себе політичним ув’язненим.

Політик таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Зараз він перебуває у в’язниці в місті Руставі.