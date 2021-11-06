Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 7 листопада 2021 року всім знакам Зодіаку радить пригальмувати і гарненько подумати, перш ніж приймати остаточні рішення. Зараз не час для активних рішучих дій - краще відіспатися, поміркувати наодинці та спокійно відпочити, повідомляє УНІАН.

Четвертий місячний день і Місяць у знаку Стрілець заряджають оптимізмом – але в той же час зараз легко переоцінити свої сили. У цю місячну добу корисно займатися творчістю - а ось підвищені фізичні навантаження краще відкласти.

Овен

Найкраще присвятити день відпочинку - наодинці або в колі близьких друзів, тут кожен сам повинен вирішувати.

І саме на поради друзів варто орієнтуватися при прийнятті важливих рішень.

Телець

Сьогодні високий шанс отримати приємний сюрприз від Всесвіту. Це день удачі, в тому числі і фінансової.

Близнюки

На представників знака чекає приємна несподіванка: можна зустріти важливу людину або дізнатися щось вкрай корисне.

А ось вирушати в далеку поїздку зараз - не найкраща ідея. Краще зайнятися домашніми справами.

Рак

День підходить для вирішення сімейних і любовних питань. Ймовірна поява залицяльника, відносини з яким можуть перерости в щось дуже важливе і серйозне.

Лев

Відмінний день для побачень, сімейного дозвілля і всього, що пов'язано з особистим життям. А ось у всьому, що стосується грошей, потрібно бути гранично прискіпливим та обережним.

Діва

На особистому фронті ймовірні грози. І чим більше представники знака будуть докладати зусиль, щоб згладити кути – тим швидше ситуація вийде з-під контролю. Краще розслабитися - і просто перетерпіти цей період.

Терези

Сьогодні варто приділяти більше уваги своїй другій половинці: з цього боку можливі ревнощі й образи. Тому краще попередити удар - і почати день із романтичного жесту і прояви ласки. Побалуйте свого партнера - і вас порадують у відповідь.

Скорпіон

Кращий відпочинок сьогодні - вибратися на природу. Невелика подорож допоможе оновитися і зарядить енергією.

Якщо вибратися на природу можливості немає – то варто зайнятися домашніми справами. Наведення порядку допоможе заодно впорядкувати думки в голові.

Стрілець

Сьогодні саме час зібратися з силами і сказати рішуче "ні!" тим проектам або відносинам, які стали тягарем. Інакше наступного шансу звільнитися від ярма чекати доведеться ще дуже довго.

Козеріг

Сьогодні представники знака користуються успіхом у протилежної статі. Це може виражатися в тому числі і матеріально: можливі приємні подарунки від шанувальників.

Водолій

День відмінно підходить для очищення - в першу чергу духовного. Не варто збирати образи і відмовляти в проханнях. Навпаки, саме щедрість та альтруїзм допоможуть заробити собі корисну репутацію і заручитися підтримкою потрібних людей.

Риби

Першу половину дня краще провести тихо і спокійно, в сімейному затишному колі. А ось у другій половині дня варто виділити час для творчості і просто для себе (наприклад, налити собі ванну з піною або почитати книгу, яку давно хотіли).