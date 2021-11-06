Польща не планує вводити локдаун: названі причини

Влада Польщі не планує вводити в країні локдаун, незважаючи на збільшення захворюваності коронавірусом, повідомляє РБК-Україна.

Серед причин прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав протести незадоволених такими заходами, що призводить до зростання інфікованих.

За його даними, Моравецький зробив цю заяву під час відвідування лікарні у Вроцлаві. Прем'єр зазначив, що уряд країни розглядає різні заходи для обмеження поширення коронавірусу. Однак, за його словами, посилення карантину не стоїть на порядку денному.

"Ми не розглядаємо локдаун" , - сказав Моравецький.

Глава уряду додав, що спостерігаючи за масовими протестами в інших країнах, де був введений локдаун, був зроблений висновок, що такі обмеження призводять тільки до зростання захворюваності коронавірусом.

"Тому ми намагаємося знайти середину, краще рішення" , - підкреслив прем'єр, додавши, що Уряд робить ставку на вакцинацію від інфекції та розширення місць для пацієнтів у лікарнях.

Нагадаємо, з 2 листопада у Польщі почали вакцинувати від коронавірусу третьою дозою.