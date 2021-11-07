Пандемія COVID-19: правила поведінки у транспорті та таксі

Ризики зараження коронавірусом при пересуванні в легкових автомобілях менші, але вони теж існують, повідомляє 24 Канал.

Один з найбільш ризикових з точки зору підхопити COVID-19 методів – в громадському транспорті. Адже можливість, що в натовпі хтось виявиться інфікованим, дуже великий. В індивідуальному транспорті ризик значно зменшується, однак він теж присутній.

Журналісти проаналізували поради кількох транспортних відомств у світі та вивели загальні правила поводження у персональному транспорті чи таксі.

Носіть маску навіть всередині автомобіля. Якщо ви у таксі, просіть надягнути маску водія

Обов’язково вимийте або продезінфікуйте руки до, під час і після подорожі. Дверні ручки з обох сторін автомобіля можуть мати сліди вірусу.

Прикривайте рот серветкою або ліктем, коли кашляєте або чхаєте.

Виходячи з автомобіля, забирайте всі свої речі та сміття.

Обмежте кількість людей у транспортному засобі якомога меншою кількістю, в ідеалі не більше двох (стосується дорослих і дітей віком від 12 років)

Використовуйте найбільший автомобіль, доступний для таксі чи каршерінгу чи у сім'ї

Відчиняйте вікна в автомобілі під час поїздки, хоча би на провітрювання

Уникайте прийому їжі в автомобілі

Менше торкайтесь будь-яких поверхонь

Старайтесь не говорити голосно та не кричати в автомобілі

Чим довша подорож, тим вище ризик; зведіть час у дорозі до мінімуму можливого і не затримуйтеся в транспортному засобі до або після самої поїздки

Щодня мийте автомобіль, а особливу увагу приділяйте місцям дотику з високим ризиком, таким як дверні ручки, електронні кнопки та ремені безпеки. Миючого засобу загального призначення достатньо, якщо в транспортному засобі був хворий, слід використовувати дезінфікуючий засіб (наприклад, продукт на основі хлору).

Сідайте на заднє сидіння, подалі від водія

В таксі розраховуйтесь безконтактним методом

Головне:

Не їздіть в транспорті, якщо у вас є симптоми коронавірусу.