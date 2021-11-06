Шмигаль похвалився доходами місцевих бюджетів

Цьогоріч доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 мільярдів гривень, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Facebook.

"Доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн. Для громад це відкриває значні можливості створювати безпечний та інклюзивний простір, а також активніше займатися реконструкцією соціальної інфраструктури" , — наголосив очільник уряду.

Він також відзначив, що загалом з початку року державний бюджет отримав на 43,7 млрд грн більше, ніж очікувалося (104,5% виконання індикативу).

"Доходи державного бюджету у жовтні були на 2,2% більше від запланованого — це додаткові 2 млрд грн" , — підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про доходи місцевих бюджетів — загальна сума становить 590 млрд грн.