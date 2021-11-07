До Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд

Астероїд 4660 Nereus 11 грудня наблизиться до Землі. Він є потенційною небезпекою для нашої планети, але також є цікавим для досліджень, повідомляє Обозреватель.

За даними NASA, довжина небесного тіла, яке має яйцеподібну форму, 330 метрів, що більше за висоту Ейфелевої вежі в Парижі. Астероїд наблизиться до Землі на 3,9 млн км, пише The Jerusalem Post.

Nereus часто наближається до нашої планети. Незважаючи на потенційну небезпеку (наслідки зіткнення можуть бути катастрофічними), цього року навряд чи від нього буде загроза.

Дані спостережень за Nereus.

Водночас астероїд представляє величезну цінність для досліджень. Існує велика ймовірність, що на нього можна посадити космічний апарат. Вчені NASA вважають, що зліт і посадка на такому небесному тілі може бути легшими, ніж на Місяці, однак такої місії поки що не планується.

У найближчі кілька десятиліть Nereus пролетить біля Землі 12 разів. Найближчим він буде у лютому 2060 року – 1,2 млн км.