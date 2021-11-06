США звернулися до Німеччини по "Північному потоку-2"
Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною. Як важіль тиску на Кремль американці закликали використовувати газопровід "Північний потік-2", який поки що не отримав дозволу на експлуатацію, повідомляє Обозреватель.
Про це пише німецька газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на власні джерела. За даними видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.
Зазначається, що американська сторона очікує, що Берлін зупинить чи принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.
Крім того, голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол закликав Адміністрацію президента Джо Байдена скасувати зняття санкцій з оператора "Північного потоку-2". Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Комітету із закордонних справ. За словами чиновника, цей газопровід надасть Росії "сміливості в агресії" проти України.
"Протягом кількох місяців діючий трубопровід "Північний потік-2" надасть сміливості агресії режиму Путіна проти Києва, оскільки Росії більше не буде потрібна українська газотранспортна система для експорту газу до Західної Європи. Тому адміністрація Байдена має зараз скасувати небезпечні відмови від критичних санкцій проти "Північного потоку-2" і працювати з трансатлантичною спільнотою, щоб запобігти проходженню газу трубопроводом", – написав Маккол.
Зі свого боку сенатор-республіканець Том Коттон у статті для Wall Streat Journal також закликав адміністрацію Байдена вжити заходів щодо стримування російської агресії проти України, запропонувавши чотирьохетапну програму з цього питання. Зокрема, він закликав:
- запровадити санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2";
- вислати достатньо російських дипломатів, щоб встановити паритет між російською делегацією у США та американською делегацією у Росії;
- Франція та Німеччина мають разом із США та Великобританією пригрозити санкціями проти російської енергетичної галузі, включно з "Газпромом" та "Роснефтью", на випадок вторгнення Росії в Україну;
- погрожувати повністю відрізати Росію від міжнародних фінансових мереж.
- Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" вже заповнили технічним газом. У трубу закачали 177 млн кубометрів палива, що забезпечило потрібний тиск для подальшого транспортування. Але комерційне прокачування газу навряд чи скоро почнуть
- Водночас європейські фахівці попередили про широкомасштабну атаку на регіон з боку РФ. Йдеться про скорочення постачання газу до Західної Європи. Своїми діями Росія хоче домогтися схвалення скандального "Північного потоку-2", а також це реакція на "зелений курс". У Польщі виступили проти російського газового проєкту.