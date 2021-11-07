Опубліковано унікальні фото поверхні Місяця 1874 року

Детальні фотографії поверхні Місяця були зроблені ще в далекому 1874 році. Їх вдалося отримати шотландському астроному Джеймсу Несміту завдяки саморобному телескопу майже за століття до місії "Аполлон", повідомляє Обозреватель.

Про історію вражаючого досягнення розповіло видання Amusing Planet. Оскільки повноцінної технології фотографування через лінзи телескопу тоді ще не розробили, вчений пішов іншим шляхом.

Несміт детально замалював поверхню супутника Землі, дивлячись у телескоп. На основі малюнків він виготовляв гіпсові моделі, на котрих точно відтворював кратери, гори та інші особливості ландшафту небесного тіла.

Фотографія поверхні Місяця та її автор Джеймс Несміт

Аби максимально наблизити ефекти світла і тіні до реальних, науковець розмістив моделі під потужними лампами та сфотографував на чорному фоні, що дозволило точно імітувати промені сонячного світла, які падають на численні кратери і гори Місяця.

Фотографія поверхні Місяця Джеймса Несміта

Результат для тих років був дійсно вражаючим. Його книга у співавторстві з астрономом Джеймсом Карпентером "Місяць: розглядається як планета, світ і супутник" мала вражаючий успіх. Їхня наукова робота отримала 4 перевидання. Хоча теорії науковців не знайшли підтвердження, але ілюстрації, як зазначили експерти NASA, були дійсно вражаючими та значно реалістичнішими, ніж зображення, які можна було отримати за допомогою телескопічної фотографії того часу.

Фотографія поверхні Місяця Джеймса Несміта

Як визнання наукового внеску у дослідження небесного тіла, на честь Джеймса Несміта та Джеймса Карпентера названо два великих кратери на Місяці.

Коли було зроблено найперші фото супутника Землі

Першим, кому вдалося отримати чіткі кадри Місяця був французький хімік та винахідник Луї Дагер. Варто відзначити, що вчений був одним з основоположників фотографії. Перше зображення небесного тіло було зроблено ним 2 січня 1839 року.

На жаль його лабораторія у березні 1840 року згоріла і фото не збереглося. Проте того ж року американський науковець Джон Вільям Дрейпер також зробив фотографію Місяця, котра дійшла до наших днів. Якість зображення дуже низька, але на той час це було справжнім проривом.

Один з перших знімків Місяця та її автор Джон Вільям Дрейпер

Як сфотографували зворотній бік Місяця

Більш ніж через століття – 7 жовтня 1959 року було зроблено фотографію зворотнього боку Місяця. Це вдалося радянському космічному апарату "Луна-3". Кадри було зроблено, проявлено та висушено в автоматичному режимі безпосередньо на борту. Після чого знімки були відскановані і передані радіосигналом на Землю. Було зроблено 17 фотографій доволі низької якості, на кожній з яких можна розрізнити лише певну частину поверхні небесного тіла.

Зображення зворотнього боку Місяця та космічний апарат "Луна-3"

Попри якість, це були перші зображення темного боку Місяця, їхня цінність у тому, що науковці змогли побачити раніше недосліджену частину супутника Землі. Варто відзначити, що й сам космічний апарат становив неймовірну наукову цінність. Аби отримати схеми радянської розробки, спецслужби США провели справжню спецоперацію з викрадення "Луни-3".