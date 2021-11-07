Найкращі автомобілі СРСР, які перетворилися на мотлох

Єдиний автомобіль – це найкращий автомобіль. Дотримуючись такої логіки, можна зробити висновок, що машини СРСР населенню здавалися чимось незаперечно прекрасним, адже порівняти не було з чим. Тільки з розпадом Союзу люди дізналися, що таке світовий автопром, створений для людини, повідомляє Обозреватель.

Але свого часу радянські люди мріяли купити досить посередні автомобілі, які відрізнялися низькою надійністю, непродуманою безпекою та дуже високою ціною. Крім того, навіть за найпростішою моделлю доводилося довго перебувати в черзі. Сайт нагадає про ці автомобілі та покаже, як низько сьогодні впали "чудеса" радянської інженерії.

ЗАЗ 968 був дешевим автомобілем, який здавався розкішшю. Джерело: kolesa.ru

Моделі ЗАЗ за радянських часів перебували на початку "харчового ланцюжка". Проте будь-який автомобіль у СРСР був розкішшю. ЗАЗ-968 – не виняток. Напевно, сьогодні такі машини є визнаною класикою та високо цінуються колекціонерами? Зовсім ні.

ЗАЗ-968 за $600. Джерело: auto.ria.com

Сьогодні таку машину можна купити за 600 доларів. Пропозицій багато, і покупці за ними не ганяються. А від колишньої престижності та ореолу мрії не залишилося і сліду – лише купа металу, який стрімко іржавіє.

Наступний крок в ієрархії радянського автопарку – ВАЗ-2101, або просто "Копійка". Своєрідний радянський еквівалент сучасної Skoda Octavia. Цікаво, що сьогодні цей автомобіль остаточно перейшов у розряд мотлоху і коштує навіть набагато дешевше, ніж ЗАЗ: купити можна до $400. Дається взнаки дуже великий тираж, в якому виробили ВАЗ-2101 (деякі джерела говорять про 4,8 мільйони екземплярів).

ВАЗ-2101 – дуже дешевий сьогодні автомобіль. Джерело: auto.ria.com

Сьогодні менеджери середньої ланки та підприємці віддають перевагу Toyota Camry. Як такий приватний бізнес у СРСР з'явився ближче до розпаду режиму, але поняття представницького автомобіля вже існувало. ГАЗ-24 – яскравий представник такого сегменту. Звісно, лише у межах радянського простору.

Колись ГАЗ-24 був межею мрій. Джерело: auto.ria.com

При цьому майже ніхто з цивільних не міг придбати цю модель – двадцять четверта призначалася для партійної еліти, чиновників і глав відомств та навіть для КДБ. Таким був флагман радянського автопрому. А сьогодні його можна придбати за $600.

Найбільш дивний "масовий" автомобіль радянських часів – ВАЗ-2121 ("Нива"). Незважаючи на поганий стан доріг (які за межами столиць називали скоріше напрямками) та суворий клімат, населення "годували" переважно легковими седанами.

Сьогодні "Нива" не має жодної цінності. Джерело: auto.ria.com

Але був позашляховик. Сьогодні його можна придбати за $1000. Іржавіють вони швидше, ніж продаються.

Час все розставив на свої місця. У СРСР у нечисленному автомобільному секторі було встановлено чітку ієрархію. Конструктори під керівництвом союзного уряду розробили лінійку масових автомобілів, обмеження у купівлі яких представлялося у вигляді величезної черги, та представницькі моделі, які "прості смертні" не могли купити за жодні гроші.

Сьогодні всі ці іржаві рештки можна придбати в середньому за $500. Тільки для чого? Будь-яка сучасна бюджетна модель світового автовиробника є більш бажаною машиною, ніж найстатусніший автомобіль СРСР.