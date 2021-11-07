Курс валют НБУ на 7 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 7 листопада 2021 року
Курс долара порівняно з 6 листопада не змінився і склав 26.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Євро не змінився, і його курс становив 30.28 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і становив 35.46 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.69 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.58 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26,190000
|EUR
|Євро
|30.284800
|RUB
|Рубль
|0.367050
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35,460000
|CHF
|Швейцарський франк
|28.691900
|PLN
|Польський злотий
|6.580400