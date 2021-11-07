Як читати етикетки продуктів: на що звернути увагу

Соцмережі заповнені постами "Беру/не беру" і розборами складів. Але часто цим на людей наганяють продуктову параною, залякуючи консервантами, загусниками, барвниками та іншими дозволеними добавками. І відводять від того, на що потрібно звертати першочергову увагу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Калорійність продукту на 100 г/порцію. Чим вище щільність макронутрієнтів - більше білка, вуглеводів і особливо жирів на 100 г, тим вище калорійність.

Чим вище щільність макронутрієнтів - більше білка, вуглеводів і особливо жирів на 100 г, тим вище калорійність. Склад. Інгредієнти перераховуються в порядку убування - інгредієнт з найбільшою вагою вказується першим, з найменшою вагою - останнім.

Наприклад, першим в складі хліба вказана "шпалерне борошно", а другим - "борошно другого сорту". Це означає, що велика частина продукту - шпалерне борошно, другий за вагою складовою - борошно другого сорту і т. д.

Що розповість напис на етикеті (фото: pexels.com)