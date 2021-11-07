Як читати етикетки продуктів: на що звернути увагу
Соцмережі заповнені постами "Беру/не беру" і розборами складів. Але часто цим на людей наганяють продуктову параною, залякуючи консервантами, загусниками, барвниками та іншими дозволеними добавками. І відводять від того, на що потрібно звертати першочергову увагу, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
- Калорійність продукту на 100 г/порцію. Чим вище щільність макронутрієнтів - більше білка, вуглеводів і особливо жирів на 100 г, тим вище калорійність.
- Склад. Інгредієнти перераховуються в порядку убування - інгредієнт з найбільшою вагою вказується першим, з найменшою вагою - останнім.
Наприклад, першим в складі хліба вказана "шпалерне борошно", а другим - "борошно другого сорту". Це означає, що велика частина продукту - шпалерне борошно, другий за вагою складовою - борошно другого сорту і т. д.
- Кількість вуглеводів на 100 г; також окремо виділяють "з яких цукру-стільки-то грам". Показник доданих цукрів дуже важливий. Чим їх менше, тим краще. У вуглеводах (або окремо) вказують і кількість клітковини на 100 г/порцію. Тут все навпаки, чим більше клітковини, тим краще.
- Кількість жирів на 100 г продукту, з яких виділяють насичені і трансжири. Насичені жири потрібно тримати в узді (менше 10% від загальної калорійності), а трансжири необхідно зводити до абсолютного мінімуму. У списку інгредієнтів вони вказані як "частково гідрогенізований жир / масло". Якщо в складі є маргарин, в ньому теж можуть міститися трансжири (в залежності від технології виробництва конкретного виробника).
- Сіль на 100 г продукту. Чим її менше, тим краще.
- Алерген - зазвичай підкреслюються і виділяються жирним. Алергікам таких продуктів необхідно уникати в будь-яких кількостях, навіть слідових.
- Маркетингові слова: органічний, без цукру, без глютену, без ГМО... не є показником, що продукт має найвищу поживну цінність. Часто на етикетці пишуть "не містить цукру", але в складі є мед, який відноситься до доданих цукрів. Це безграмотність виробника або свідоме введення покупця в оману.
- Не забувайте про термін придатності. Не купуйте прострочені продукти або ті, у яких термін закінчується завтра-післязавтра, але ви розумієте, що до завтра ви це не з'їсте.