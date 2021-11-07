У "червоній" зоні карантину перебуває 16 областей
В Україні в "червоній" зоні перебуває найбільше областей. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають такі регіони:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
Ця зона розширилась. Тепер у ній три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.