У "червоній" зоні карантину перебуває 16 областей

В Україні в "червоній" зоні перебуває найбільше областей. У "помаранчевій" зоні - 6 регіонів, а у "жовтій" - три, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі регіони:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають такі регіони:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

"Жовта" зона

Ця зона розширилась. Тепер у ній три області: