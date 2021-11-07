Влада Грузії заявила, що Саакашвілі приймав їжу – соки та пюре

Грузинська влада заявила, що експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі, який оголосив голодування в СІЗО, насправді приймав їжу – дитяче харчування та соки. Омбудсменка, як і сам ув'язнений та його адвокати, відповіли: це не порушувало умов голодування, повідомляє Обозреватель.

Кадри камер відеоспостереження, що показують, як Саакашвілі їв, опублікувала грузинська Спеціальна пенітенціарна служба. У відомстві відзначили, що діляться фотографіями їжі "у зв'язку з великим суспільним інтересом".

На фото видно пляшечки із соками, порошки-каші, а також баночки дитячого харчування.

Цікаво, що відомство оприлюднило світлину практично порожніх банок із пюре, які стояли в один ряд. Очевидно, всі докази того, що Саакашвілі їв, ретельно зберігалися у СІЗО.

Напівпорожні баночки. Джерело: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

Соки та інші продукти. Джерело: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

В особистому Facebook-акаунті після цього з'явилася заява політичного діяча. Чоловік зазначив, що не порушував умов голодування й лише підтримував своє здоров'я вітамінами.

Він відповів, що, "щоб остаточно виключити всі безсоромні припущення, спрямовані на дискредитацію та образу" його, більше не прийматиме будь-які напої та ін., назви чого включено до Протоколу про голод, включно з таблетками глюкози, мінералами та вітамінами.

Омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія зазначила, що поширені владою дані – це дезінформація.

Усі пюре, каші та соки Саакашвілі надав самі медперсонал місця ув'язнення, "який пояснив, що це не можна оцінювати як продукти харчування", написала Ломджарія.

Вона наголосила, що відео можна неправильно трактувати й це шкодить не лише правовому статусу конкретної особи, а й усіх в'язнів.